Adana, havadan ve karadan kadınlara emanet

07.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:54

Adana'da trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülerin havadan takibini kadın komiser pilot yaparken, karadan da cezayı kadın polisler kesti.



Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarında meydana gelecek yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için havadan ve karadan uygulama başlattı. Şehrin bir çok noktasında uygulama alanı oluşturulurken bu alanlar havadan da helikopter ile denetlendi. Ancak uygulamayı bu kez sadece kadın polisler yaptı. Helikopteri pilot komiser Elif Gökçe Erol kullanırken trafik kurallarına uymayanları ise trafik polisi Mehtap Gökgöl belirledi.



Hayatın her alanına kadın elinin değdiği gibi güvenlik alanında da kadınlar iş başına geçti. Pilot kadın komiser birçok uygulama alanında kural ihlali yapan sürücüleri tek tek belirlerken, yerde bulunan kadın polisler ise sürücüleri durdurup ceza yazdı. Yapılan bu uygulamalarda kadın polisler teknolojiyi de en iyi şekilde kullandı.



Denetimlerde 17 bin 989 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ayrıca 19 şahsa 34 bin 779 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada 7 bin 412 araç kontrol edilirken, 52 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 124 araca 199 bin 899 lira ceza uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA