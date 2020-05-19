ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı
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ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı

Korona günlerinde kuruyemiş satışları yüzde 80 arttı ADANA'da, koronavirüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı.

ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı
19.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:46

Korona günlerinde kuruyemiş satışları yüzde 80 arttı

ADANA'da, koronavirüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı. Hafta sonları satışlarının yüzde 80 arttığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Koçak, "Müşterilerimiz ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve karışık çerez alıyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının engellemek amacıyla evlerinde vakit geçiren vatandaşlar zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı. Hafta sonları satışlarının yüzde 80 arttığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Koçak, "Salgın öncesi satışlarımız bu kadar yoğun değildi. Salgını engellemek için evde kalan vatandaşlar, satışlarımızı yüzde 80 arttırdı. Müşterilerimiz ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve karışık çerez alıyor" dedi.

Fiyatların da geçen yıla oranla aynı olduğunu belirten Koçak, "Fiyatlarımızda artış yok, ay çekirdeği kilosu 22 lira, fıstık içi 40 lira, karışık çerezlerimiz içeriğine göre 35 ila 75 lira arasında değişiyor. Kuruyemişin yanı sıra Türk kahvesi satışlarımıza da ciddi bir talep var. Onun da kilosunu 35 liradan veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK ALIYORUZ

Çocukları için karışık çerez alan Meral Güler ise, "Bu süreçte çok fazla kuruyemiş almaya başladık. Evde canımız sıkıldığı için zaman geçirmek için iyi bir yiyecek" diye konuştu.

Koronavirüs salgını ardından daha fazla çerez tükettiklerini söyleyen Arda Özcan ise, "Kuruyemiş yiyorduk ancak evde kaldığımız süre içerisinde tüketimimiz daha çok arttı. Genellikle film izleyip, oynu oynarken iyi bir atıştırmalık oluyor. Fıstık, badem ve çekirdek tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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