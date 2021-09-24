Adana Enerji Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Projesi'nin açılışı yapıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Enerji Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje İl Koordinatörü Reşan Arlıer, enerji birim maliyetlerini düşürerek, enerji politikalarını sürdürülebilir hale getirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Hastanelerde yüzde 20 enerji tasarrufu tasarrufunu hedefleyen proje kapsamında 100 kişinin eğitim aldığını belirten Arlıer, "Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 2014 yılından itibaren yürüttüğümüz çalışmalarımızı ülkemizde ilk enerji yönetim sistemi kurarak taçlandırmayı planlıyoruz. Çevre ve enerji dostu hastaneler konseptinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu projeyi Türkiye'ye model olmasını ön görüyoruz." dedi

Enerji Verimliliği Eğitim, Etüt, Proje Yöneticisi Ayhan Sarıdikmen de yeni tip koronavirüs salgınına rağmen enerji tasarrufu konusuna zaman harcayan hastanelere teşekkür etti.