Adana'daki AK Parti'li Meclis Üyelerine Saldırı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, AK Parti'li 2 meclis üyesinin darbedilmesiyle ilgili sorumlu tuttuğu Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'e istifa çağrısı yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, AK Parti'li 2 meclis üyesinin darbedilmesiyle ilgili sorumlu tuttuğu Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'e istifa çağrısı yaptı.
Kozan Belediye binasında dün AK Parti'li 2 meclis üyesi darbedilmesiyle ilgili MHP İlçe Başkanı Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile birlikte ticaret odası toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi.
Atlı, toplantıda yaptığı açıklamada, şüpheli şahısların partisiyle bir ilgisinin olmadığını söyledi.
Şüpheli şahısların Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün yeğeni olduğunu iddia eden Atlı, Öztürk'ü görevinden istifa etmeye çağırdı.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kozan da saldırıyı kınadı.
Öte yandan, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
Kozan Belediyesi'nde dün, olağanüstü meclis toplantısının ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri Hakan Ağca ve Yurdagül Boyraz, bir grubun saldırısına uğramıştı.