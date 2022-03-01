Adana'da "Yönetici Buluşma Toplantısı" yapıldı
AA, Hüseyin Güney - Güncel
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Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Yönetici Buluşma Toplantısı" düzenlendi.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Yönetici Buluşma Toplantısı" düzenlendi.
Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıya, 15 ilçedeki tüm okulların müdür ve yöneticileri katıldı.
AA / Hüseyin Güney - Güncel