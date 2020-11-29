Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

29.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:22

Adana-Ankara otoyolu Kazaya karışan otobüs ve tırdaki hasar Yola saçılan eşyalar Olay yerindeki ekipler Araçların yola savrulan parçaları ADANA - (AA) Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adana-Ankara otoyolu

Kazaya karışan otobüs ve tırdaki hasar

Yola saçılan eşyalar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı

Olay yerindeki ekipler

Araçların yola savrulan parçaları ADANA - (AA) Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı tır, Adana-Ankara otoyolunda, Vangölü Turizme ait Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

30 yolcusu bulunan otobüs, çarpışmanın etkisiyle viyadük bariyerlerinin üzerine çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

İlgili Haberler

Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Bülent Ersoy Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:22:11. #1.14#
title