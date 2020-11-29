Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Adana-Ankara otoyolu Kazaya karışan otobüs ve tırdaki hasar Yola saçılan eşyalar Olay yerindeki ekipler Araçların yola savrulan parçaları ADANA - (AA) Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adana-Ankara otoyolu

Kazaya karışan otobüs ve tırdaki hasar

Yola saçılan eşyalar

Olay yerindeki ekipler

Araçların yola savrulan parçaları ADANA - (AA) Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı tır, Adana-Ankara otoyolunda, Vangölü Turizme ait Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

30 yolcusu bulunan otobüs, çarpışmanın etkisiyle viyadük bariyerlerinin üzerine çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat