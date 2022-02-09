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Yankesicilikle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki duraktan otobüse binen A.Ç. (28), bir süre sonra montunun cebindeki cep telefonunun çalındığını fark etti.

Kadının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin "yankesicilik", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 16 suç kaydı bulunan C.A. (35) olduğunu belirledi.

Zanlı C.A, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yankesicilikle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Yankesicilikle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Yankesicilikle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Reşatbey Mahallesi, Dolandırıcılık, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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