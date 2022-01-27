Adana'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı - Haberler
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Adana'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı

AA, Alaeddin Çoğal - Güncel
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Adana'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.

Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Karakılıç Mahallesi'nde yaban hayvanları için doğaya yiyecek götürdü.

Ekipler, belirlenen noktalara yiyecekleri bıraktı.

AA / Alaeddin Çoğal - Güncel

Karaisalı, Jandarma, Hisarcık, Adana, Güncel, Haber

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