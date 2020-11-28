Adana'da tır köprüden aşağı düştü
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Adana'da tır köprüden aşağı düştü

28.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:23
Adana'da tır köprüden aşağı düştü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şoförün kontrolünü kaybettiği tır, bariyerleri aşarak köprüden aşağı düştü.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şoförün kontrolünü kaybettiği tır, bariyerleri aşarak köprüden aşağı düştü. Hurdaya dönen tırdan şoför Eren D., hafif yararlı olarak kurtuldu.

Kaza, Adana-Ceyhan D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Eren D. yönetimindeki 33 ADM 552 plakalı plastik ham madde yüklü tır, şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu NATO Köprüsü bariyerlerine çarparak Ceyhan nehri kıyı şeridine düştü. Nehrin sularından kıl payı kurtulan tır, hurdaya dönerken şoför Eren D., mucize eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Eren D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Mersin'den yüklediği plastik ham maddeleri Gaziantep'e götürdüğü öğrenilen tır, çekici ile düştüğü yerden çıkarılırken, ürünler başka araca aktarıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü
Adana'da tır köprüden aşağı düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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