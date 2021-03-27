Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur