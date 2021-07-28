Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
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Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi.

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte etkisini artıran sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana'da son aylarda sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39-40 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcaklığın etkisinin arttığı kentte vatandaşlar parklar, yeşil alanlara akın etti. Parkta çevre düzenlemesii yapan işçileri ise kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdürdü.

'OTURURKEN BİLE TERLİYORUZ'Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nın çevre düzenlemesini yapan işçilerden Sevda Karaoğlu, sıcaktan bunaldıklarını ama işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Adanalıların sıcakla mücadeleye alışık olduğunu kaydeden Karaoğlu, "Bizim kaderimiz olsa gerek. Burası her sene daha da sıcak oluyor. Mola saatlerimizde gölgeye koşuyoruz. Otururken bile terliyoruz" dedi.'CEHENNEMİN FRAGMANI GİBİ'Parktaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Sıla Birgenç ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını fakat bugün önemli işleri için sıcağa dayanmak zorunda olduğunu belirtti. Adana sıcağına diyecek kelime bulamadığını ifade eden Birgenç, "Burası sanki cehennemin fragmanı gibi. Buna rağmen Adana çok güzel bir şehir. Asla başka bir yerde yaşayamam" diye konuştu.

Arkadaşıyla parkta sohbet eden Yiğitcan Avcı ise kendisinin Adana sıcağında yandığını Rusya'da yaşayan babasının ise oradaki serin havada keyif çattığını belirterek, Rusya'ya gitmek istediğini söyledi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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