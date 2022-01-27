Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

AA, Ömer Yıldız - Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalına girerek elindeki bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına girerek elindeki bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli ara sokaklara girerek bir süre sonra izini kaybettirdi.

Arama çalışmalarını sürdüren bekçiler, şüpheliyi Mavi Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalı civarında görünce yakalamak için bir süre kovaladı.

Bunun üzerine şüpheli, kanal kenarındaki korkulukları aşarak kısmen dolu olan sulama kanalına girerek bir süre daha kaçışını sürdürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kanaldan çıkartmak için ikna etmeye çalıştığı Cengizhan F. elindeki bıçakla polise direndi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci uzman polis sevk edildi.

Annesiyle de bir süre telefonda görüştürülen Cengizhan F, iki saat süren ikna çabalarının ardından elindeki bıçağı kanala atarak polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Cengizhan F. polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sulama kanalında bıçakla polise direnen kişi gözaltına alındı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title