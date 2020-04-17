Adana'da, sokağa çıkma yasağı öncesi denetim ADANA'da, sokağa çıkma yasağı öncesi kalabalıklaşan sokaklarda denetim yapıldı.

ADANA'da, sokağa çıkma yasağı öncesi kalabalıklaşan sokaklarda denetim yapıldı. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymayanlara para cezası kesildi.

Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentte, bugün eş zamanlı olarak, saat 15.00 itibarıyla polis ve jandarma ekiplerince denetim başlatıldı. Adana'daki uygulamada; market, fırın, pazar yeri, büfe gibi yoğun olarak alışveriş yapılan yerler ile cadde ve sokaklarda, akaryakıt istasyonları, toplu taşıma araçları ile duraklarda sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyum denetlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli toplum destekli polisler, trafik polisleri ve motorize Yunus ekipleri de uygulamaya katıldı. Kurallara uymayanlara, 789 liralık ceza kesildi.Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, il genelinde ana yol ve sokaklarda özellikle toplu taşıma araçlarında denetim yaptıklarını belirterek, "Toplu taşımada sosyal mesafeye uyma ve maske takma konusunda sürücüleri ve yolcuları denetleyip uyarıyoruz. Aksaklık olması halinde 'Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyoruz. İnşallah bu virüsün de üstesinden geleceğiz. Sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyoruz. Yüksekse eğer karantina tedbirleri uyguluyoruz ancak şimdilik böyle bir şey yaşamadık. Çalışmalarımız gerçekten çok etkili oldu. Her yerde anonslar yapıyoruz. Vatandaşlar da büyük oranda bu kurallara uyuyor" dedi.

Kaynak: DHA