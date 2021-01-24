Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

24.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:54
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Dervişler Mahallesi'ndeki evinin damında bulunan güvercinleriyle ilgilenen Hüseyin Korkmaz (40), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Korkmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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