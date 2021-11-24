Adana'da silahla öldürülmüş bir kadının cesedi apartman bahçesinde bulundu

ADANA (AA) - Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİLAHLA ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kadın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kontrollerde, kadının silahla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla, ölen kişinin 20 yaşındaki Ekin Gökçe olduğunu belirledi. Gökçe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, olayla ilgili aynı apartmanda ikamet eden iki kişi gözaltına alındı, firari bir kişi de aranıyor.