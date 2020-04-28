Adana'da sanayicilere "Nefes Kredisi" imkanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da sanayicilere "Nefes Kredisi" imkanı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik güçlük yaşayan işletmelerin finansman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde daha önceki yıllarda altı kez gerçekleştirdikleri KOBİ...

Adana'da sanayicilere
28.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:36

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik güçlük yaşayan işletmelerin finansman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde daha önceki yıllarda altı kez gerçekleştirdikleri KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi"ni tekrar başlattıklarını bildirdi.

Adana Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman'ın katılımıyla "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili toplantı yapıldı.

Kıvanç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ederek, kendi ayakları üzerinde durduğunu ve ekonomiden sağlığa her alanda dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu süreçte mevcut ekonominin bel kemiği olan şirketleri yaşatarak Kovid-19 sonrası döneme olabildiğince en güçlü şekilde girilmesi gerektiğini ifade eden Kıvanç, salgın sonrası küresel ekonominin yepyeni bir hal alacağını, iş yapma biçimlerinin değişeceğini, rekabetin daha da kızışacağını belirtti.

TOBB başta olmak üzere, 365 oda ve borsa olarak virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana sonuç odaklı yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Kıvanç, işletmelerin bu dönemde en büyük sorunu olan finansman konusunda "Nefes Kredisi"ni yeniden başlattıklarını ifade etti.

Kıvanç, bu krediden yararlanmak isteyen cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerin, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgeleriyle "Nefes Kredisi"ne Denizbank şubelerinden başvurabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"İhtiyacı olan firmalar için büyük önem taşıyan Nefes Kredisi, bu yıl ödemesiz olacak, ödemeler yıllık yüzde 7,5 faizle 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'nin kullandırılmasında Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) hazine desteğiyle kredilere kefil olacak."

Kıvanç, kredinin ülkenin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu durumda KOBİ'lere bir can suyu olacağını bildirdi.

Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman da ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde ön safta yer aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Haberler
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: 10 ölü
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: 10 ölü
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Adana'da sanayicilere "Nefes Kredisi" imkanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:26:39. #1.14#
title