Adana'da peyzaj çalışmaları

16.08.2019 16:21

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde peyzaj çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çimlendirme, budama ve çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Adana Demirspor, Kürkçüler, Ceyhan Mangıt Mahallesi, Gülpınar, Güney Park, Güney Yıldızı, Vefa ve Susar Kardeşler futbol sahalarında ıslah ve yenileme çalışmalarına devam ederken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Abidin Dino Caddesi ve Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda budama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan 19 Mayıs Parkı, Merkez Cami içi, Solaklı Atatürk Bulvarı, Real otoban girişi, Mürüvvet Kekilli Parkı, Güney Kuşak Bulvarı, Kozan Yolu Dadaloğlu Kavşağı, Kenan Evran Bulvarı Çukurova Elektrik Kavşağı ve Karataş Yolu Regülatör Köprü Kavşağı'nda çimlendirme ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Kaynak: AA