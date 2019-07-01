Adana'da orman yangını

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 4 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk tespitlere göre 6 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA