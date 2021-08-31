Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda dün çıkan yangını söndürme çalışması devam etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre illerden ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında çok sayıda silaj balyası yandı, 1 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alevlerden kurtarılan 10 bin ton silajın iş makineleriyle tırlara yüklenerek başka bir alana sevkiyatı sürüyor.

Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Muslera Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:22:19. #1.14#

title