Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

12.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:22
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Adana'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde Mehmet Ali Kocaagaz (41) yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Fati Yasin idaresindeki 27 ME 613 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Kocaagaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü Yasin ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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