Adana'da kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Z.K'ye ait kuyumcu dükkanının gece saatlerinde alarmının devreye girmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuya kepenginin zorlanarak, kapısına da tabancayla ateş edilerek girildiğini ve içerideki 200 bin liralık altının çalındığını belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kiralık bir araç kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, otomobili kiralayan Mustafa A'yı gözaltına aldı. Mustafa A'nın ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları öne sürülen arkadaşları Şahin K. (33) ve Sadık K. (23) de adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

İkametlerde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirdi, çalınan altınlara ise ulaşamadı.

Şüphelilerin altınları satıp aralarında paylaştıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şahin K. ve Sadık K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheliler iş yerinin kepengini demir çubukla zorlayıp açtıktan sonra kapısına silahla ateş ediyor. İçeriye giren zanlılardan biri daha sonra elinde çuvalla dışarı çıkıp arkadaşlarıyla kaçıyor.