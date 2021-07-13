Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza
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Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza - Haberler
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