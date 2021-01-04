Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

04.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:01

Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Aydın yönetimindeki 01 ABU 597 plakalı kamyonete, Adana-Kozan yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Yiğit Mehmet Deniz'in (18) kullandığı 01 AGL 489 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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