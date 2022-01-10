Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabaları devrilen kardeşlere vatandaşın yaptığı jest ağlattı - Haberler
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Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabaları devrilen kardeşlere vatandaşın yaptığı jest ağlattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Adana'da tatlı satmaya giderken araçları devrilen iki kardeşin yardımına, yoldan geçen vatandaşlar koştu. Geçtiğimiz yıllarda kaydedilen bu görüntü, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada çeşitli videolar, yeniden gündem oluyor. Son olarak ise Adana'da iki kardeşin tatlı aracının devrilmesinden sonra yaşananlar, bir kez daha vatandaşların en çok etkileşime girdiği videolardan biri oldu.

SATIŞA GİDERKEN ARAÇLARI DEVRİLDİ

Söz konusu videoda, Adanalı iki kardeş yer alıyor. Kardeşler, tatlı satmaya gittikleri sırada araçları devriliyor ve tatlılar yere dağılıyor. İki kardeşin çaresizlik anları da anbean vatandaşların telefon cep kamerasına yansıyor.

ADANALILARDAN BÜYÜK JEST

Ancak asıl olay, bu dakikadan sonra gerçekleşiyor. Kardeşlerin araçlarının devrildiğini gören Adanalı vatandaşlar, araçlarını durdurarak hemen kardeşlerin yanına koşuyor. Önce tatlı arabasını kaldıran vatandaşlar, daha sonra tatlıları satın alıyor. Video, kısa süre içerisinde yeniden büyük etkileşim aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Vatandaş :Helal olsun, güzel Adanamızda böyle güzel insanlar, böyle güzel haberler görmek istiyoruz. Hep suç, hep ahlaksızlık ne zaman haber okumaya kalksak. Umarım örnek olur. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
ANGARA BEBESİ:Adana-Mersin bölgesinde yaygın bir şekilde yol güzergahında tatlı tepsisi deviren ve ağlayan çocukları trafikte çok dolaşıyorsanız başka bir yerde daha sonra da görebiliyordunuz, klasik bir sahtekarlık! Eğer öyleyse level atlamışlar şimdi de araba deviriyorlar. (Umarım günahlarını almıyorumdur.) Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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