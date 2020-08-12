Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında ADANA'da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA'da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kadın kılığına giren 2 kişi, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Bu kişiler, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kaçtı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Hastanede tedavisi süren Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA