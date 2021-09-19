Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı - Haberler
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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Songül K. yönetimindeki 01 FM 950 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Serhat İ. idaresindeki 34 PY 7586 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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