İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Tarık Karataş idaresindeki 01 JB 987 plakalı motosiklet ile İsmail Altınkaynak'ın kullandığı 01 ADM 129 plakalı motosiklet, Mavi Bulvar'da çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı otomobildeki kameraya yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney