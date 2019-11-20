Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

20.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:44
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

'nın merkez ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Muhammet Bozacı yönetimindeki 01 TK 022 plakalı motosiklet, İbo Osman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.


Kazada yaralanan Bozacı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Plakasız motosikletin sürücüsünün olay yerinden kaçması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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