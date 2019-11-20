Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Bozacı yönetimindeki 01 TK 022 plakalı motosiklet, İbo Osman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Bozacı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Plakasız motosikletin sürücüsünün olay yerinden kaçması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.