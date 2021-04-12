Adana'da hırsızlık gerekçesiyle tutuklanan iki kadının 17'şer yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi
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Adana'da hırsızlık gerekçesiyle tutuklanan iki kadının 17'şer yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da hırsızlık gerekçesiyle tutuklanan iki kadının 17'şer yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak tutuklanan iki kadının 4 ilde aynı suçtan 17'şer yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak tutuklanan iki kadının 4 ilde aynı suçtan 17'şer yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye hırsız girdiği ve 3 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan Ebru U. (21) ve Hülya P'nin (27) üst aramasında evden çalındığı tespit edilen para bulundu.

Ebru U'nun İstanbul, İzmir ve Kayseri'deki 10 evden, Hülya P'nin de İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'deki 12 evden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 17'şer yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen iki hükümlü cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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