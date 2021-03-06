Adana'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da yasaklar devam ediyor mu?

Hafta sonu öncesi binlerce vatandaş alınan yeni normalleşme kararları çerçevesinde sokağa çıkma yasağının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Peki, Adana'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da yasaklar devam ediyor mu?

Mart ayının ilk gününden itibaren ülkemizde uygulanmakta olan birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu. Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bu noktada "Bursa, Antalya ve Adana'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar yarın yasak var mı, kalktı mı?" sorularını ait yanıtı araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller ile beraber tüm normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kamuoyu ile paylaşıldı. Hafta sonu öncesi binlerce vatandaş alınan yeni normalleşme kararları çerçevesinde sokağa çıkma yasağının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Peki, Adana'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da yasaklar devam ediyor mu? İşte detaylar haberimizde…

ADANA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken, yayınlanan haritada Adana sarı renk ile gösterildi ve orta riskli iller arasında yer aldı.

Böylelikle Adana'da normalleşme süreci başlamıştır.

ADANA'DA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Adana'da normalleşme süreci şöyle olacak:

– Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

– 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması Adana'da kaldırıldı.

– Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

– Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.

– Adana'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

– Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

– Adana'da nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.

– Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.

RİSK DERECESİNE GÖRE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA DURUMU

Düşük riskli (Mavi renkli) : Hafta sonu serbest

Orta riskli (Sarı) : Hafta sonu serbest

Yüksek riskli (Turuncu renkli) : Cumartesi serbest, Pazar yasak devam ediyor.

Çok Yüksek riskli (Kırmızı renkli) : Cumartesi serbest, Pazar yasak devam ediyor.

NOT = Buna ek olarak tüm illerde hafta içi ve hafta sonu akşam sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. 81 ilde akşam 21:00 - 05:00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Yani aynı şekilde hafta sonları da sokağa çıkmak akşam 9'dan sonra yasak olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL