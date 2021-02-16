Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
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Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı

16.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:47
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi Aykut Gökşen'in (32), tarlasını sürerken bulduğu siyah parlak taşın gök taşı olduğu iddia edildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi Aykut Gökşen'in (32), tarlasını sürerken bulduğu siyah parlak taşın gök taşı olduğu iddia edildi. Gökşen, ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşın, incelenip, gök taşı olup olmadığının belirlenmesini istedi.

İlçenin kırsal Hamdilli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aykut Gökşen, tarlasını sürerken tarım aletine kaya parçası takıldı. Gökşen, futbol topu büyüklüğündeki taşı çıkardı. Taşın ağırlığından ve parlak olmasından şüphelenen Gökşen, onu alıp evine götürdü.

Bölgede ilk kez böyle bir taş gördüklerini belirten Aykut Gökşen, taşın incelenmesini istedi. Gökşen, "Tarlamı sürerken traktörü zorlayacak bir taşa takıldı. Ağırlığı ve rengi dikkatimi çekti. Akşamları ışık saçıyor ve içinde farklı renkler var. Komşularımıza ve çevredeki bazı arkadaşlarıma gösterdiğimde gök taşı olduğunu iddia ettiler. İlk defa böyle bir taşla karşılaştık" dedi.

Gök taşı iddiaları üzerine mahallede büyük heyecan yaşandığını ifade eden Asiye Gökşen ise, "Ağabeyim tarlada bulduğu taşı eve getirdi. Resimlerini görenler, taşın bu bölgeye ait bir taş olmadığını söylediler. Bazı kurumları arayarak yardım istedik ama ilgilenmiyorlar, büyük bir merakla bu taşın ne olduğunu analiz yapılarak belirlenmesini istiyoruz" diye konuştu.


Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı
Adana'da gök taşı iddiası heyecan yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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