Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde 28 Aralık'ta Erdal Çelik'i (23) garson olarak çalıştığı restoranda tabancayla başından ve sırtından vurarak ağır yaraladıktan sonra diğer çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edilen Enes Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Çelik'in tedavisinin Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Çelik, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Enes Y. de gözaltına alınmıştı.

Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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