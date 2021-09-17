Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı - Haberler
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Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel
Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

ADANA'da merkez Seyhan ilçesinde bir evden 9 kamyonet dolusu çöp çıktı.

ADANA'da merkez Seyhan ilçesinde bir evden 9 kamyonet dolusu çöp çıktı.

İstiklal Mahallesi'nde bir evden uzun süre ağır kokular geldiği yönündeki şikayetler üzerine ? Seyhan Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde belirtilen adrese gitti. Çöp yığınına dönen evde psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın ile 5 çocuğunun yaşadığı belirlendi. Çevreden topladığı çöpleri evine getiren ve çocuklarının isteğine rağmen bundan vazgeçmeyen ev sahibi kadın ile yapılan görüşme sonucunda ekipler, çöpleri saatler süren çalışmayla temizledi. 9 kamyonet dolusu çöp çıkan ev dezenfekte edildi.


Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Son Dakika Haberleri
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