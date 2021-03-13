Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

13.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde, anneleri Neslin Öcal'ın mutfakta bulunduğu sırada Mira ve Melek kardeşlerin bulunduğu oturma odasında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

İki kız kardeş ile anne Neslin Öcal ve kayınvalidesi Saliha Öcal, yangını fark edip yardıma gelen çevredeki vatandaşlarca evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar da eve hortumla su tuttu.

Yangında korku yaşayan çocuklar, anne Neslin Öcal'a sarılarak gözyaşı döktü. Anne Öcal, su içirdiği çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı.

Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Murat Balcı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:29:22. #1.15#
title