Adana'da esrarengiz ölüm
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Adana'da esrarengiz ölüm

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da esrarengiz ölüm Bir evde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri yatak odasının kapısının açılmaması için arkasına eşya konduğunu belirlerken, kapıyı açıp içeri girdiğinde bir kişinin yanmış cesedini buldu Adana'da bir evde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri...

Adana'da esrarengiz ölüm

Bir evde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri yatak odasının kapısının açılmaması için arkasına eşya konduğunu belirlerken, kapıyı açıp içeri girdiğinde bir kişinin yanmış cesedini buldu

ADANA - Adana'da bir evde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri yatak odasının kapısının açılmaması için arkasına eşya konduğunu belirlerken, kapıyı açıp içeri girdiğinde bir kişinin yanmış cesedini buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70265 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet U.'nun evinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yatak odasını saran yangını kapının kırılan camlarından tazyikli su sıkarak müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ekipler kapıyı açıp soğutma çalışması yapmak istediğinde ise kapının arkasında eşya konulduğunu fark etti. Kapıyı açmak için uğraşan ekipler kısa süre sonra açarak içeri girdi. Ekipler soğutma çalışması yaptıktan sonra yatak üzerinde bir kişinin yanmış cesedini buldu. Yanan kişinin evde tek başına yaşayan Ahmet U. olduğu anlaşıldı. Yangının sebebinin detaylı rapordan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. Polis kapının arkasında da eşyaların olmasından dolayı şahsın kendi kendini yakarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ayrıca şahsın dün akşam ev sahibi ile evden çıkıp çıkmama konusunda tartıştığı öne sürüldü.

Ahmet U.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da esrarengiz ölüm
Adana'da esrarengiz ölüm
Adana'da esrarengiz ölüm
Adana'da esrarengiz ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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