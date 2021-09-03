Adana'da cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Adana'da bazı camilerde, mobil aşı ekiplerince cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulandı.

Adana'da bazı camilerde, mobil aşı ekiplerince cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulandı.

Kentteki bazı camilerin avlularında, cuma namazı öncesinde İl Sağlık Müdürlüğünce mobil aşı istasyonları kuruldu.

Sağlık ekipleri, namaz öncesi ve sonrasında vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Sabancı Merkez Camisi'ndeki aşılama çalışmasının ardından gazetecilere, Kovid-19 sürecinde en etkili gücün aşı olduğunu söyledi.

Aşılamada daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nacar, "Bugün için Adana'nın tüm ilçelerindeki bazı camilerde cuma namazı öncesi ve sonrası aşı kampanyası yaptık. Randevu almakta zorlanan, randevuya gidemeyen ya da vakit bulup aşı olmaya gidemeyen ama aşı olmak isteyen, hiç aşı olmamış ya da 2. ve 3. doz zamanı gelmiş vatandaşlarımıza burada aşılarını yapmak için planlama yaptık." diye konuştu.

Nacar, bu tarz organizasyonları arttıracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"İnsanların bir araya geldiği, toplandığı yerlere gidelim istiyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz alışveriş merkezlerinde, belediyelerde ya da insanların toplu olduğu yerlerde aşılama yapıyor. Bugün vatandaşımızın desteğine bakacağız. Her yerde aşı yapabiliriz. Bir kişiyi bile burada aşılasak, o kişinin Kovid-19 olmasını engellesek, birçok kişinin hasta olmasını engelleyeceğiz. Aşı bizim önemli gücümüz. Normal koruma prosedürlerimize ek bir mücadele gücümüz. Toplumda aşıyı yaygınlaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt