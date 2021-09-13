Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında " Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamında açılan sergi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeşilçam sinema afişleri koleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu tarafından hazırlanan sergide, Adana'da çekilen 34 filmin afişi yer aldı.

Kürkbabaoğlu, gazetecilere, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sergi açılışı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sergide 34 afişin olduğunu belirten Kürkbabaoğlu, "Sergide,1950'den günümüze kadar Adana yöresinde çekilen ünlü filmlerin afişleri bulunuyor. Sergi festival bitinceye kadar açık olacak. Bütün sanatseverleri bekliyoruz." diye konuştu.