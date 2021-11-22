ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı Adana'da bir süredir kirasını ödemeyen kişi ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA - Adana'da bir süredir kirasını ödemeyen kişi ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi kundaklayarak olay yerinden kaçtı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. bir süredir oturduğu evin kirasını ödemedi. Bunun üzerine alacak verecek meselesinden ev sahibiyle aralarında tartışma geçti. Tartışmadan sonra E.K. olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen E.K. kiracı olarak oturduğu evi yanıcı madde dökerek yaktı. E.K. ardından olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini yangını kısa sürede sördü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis olayı gerçekleştiği öne sürülen E.K'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

ADANA) Adana'da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

 Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu

 Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title