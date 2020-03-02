Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Haberler » Güncel » Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Haber

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

02.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:20
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Y'ye (42), merkez ilçesi Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Deniz Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Y. buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler