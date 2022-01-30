Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu - Haberler
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Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu

İhlas Haber Ajansı, Beril Solmuşgül - Güncel
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- Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu Adana'nın Feke ilçesinde besicilik yapan ailenin 480 küçükbaş hayvanından 350'si telef oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde besicilik yapan ailenin 480 küçükbaş hayvanından 350'si telef oldu.

Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesinde besicilik yapan 7 çocuklu Nezahat Cumali Şengün çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle ahırda tuttukları küçükbaş hayvanlarının ölümleriyle şok oldu.

480 küçükbaş hayvanından 350'sinin telef olduğunu söyleyen Nezahat Şengün, "5-6 veteriner hekimle görüştüm, dedikleri ilaçları da kullandım. Hiç bir faydası olmadı. Yapacak hiçbir çarem kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Hayvanlarım soğuktan ve susuzluktan dolayı telef oldular. Köyümüzde hala kar yağışı devam ediyor" dedi.

Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin telef olan hayvanlardan numune alıp incelemeye götürdükleri belirtildi.

Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu

Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu

Adana'da besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Hisarcık, Adana, Feke, Güncel, Haber

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