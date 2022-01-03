Adana'da at arabasıyla uyuşturucu sevk ettikleri iddiasıyla baba ve oğlu tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kilo 772 gram esrarın ele geçirildiği at arabasındaki baba ve oğlu tutuklandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kilo 772 gram esrarın ele geçirildiği at arabasındaki baba ve oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla iki kişiyi takibe aldı.
Ekipler, at arabasıyla şehir merkezinde seyir halinde olan Egemen B. (55) ve oğlu Uğur Efe B'yi (29) Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durdurdu.
Arama yapan polis, at arabasının arka bölümüne gizlenmiş 1 kilo 772 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan baba ve oğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.