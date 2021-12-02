Adana'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı - Haberler
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Adana'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Adana'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı

Adana'da "kasten adam öldürmek" suçundan aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Adana'da "kasten adam öldürmek" suçundan aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili aranan T.G'nin, Side Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Zanlının oturduğu siteyi belirleyen polisler, adresteki bazı dairelerde inşaat işçisi gibi çalıştı.

Kaldığı ev belirlenen T.G, operasyonla yakalandı.

Hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası da bulunan T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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