Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Akdeniz, Özgür ve Yamaçlı mahallelerindeki 3 apartman, 2 araç ve iş yerinden, elektrik kablosu, inşaat malzemesi, 2 bin lira, çeşitli elektrikli aletler ve 2 dizüstü bilgisayar çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden A.D. (34) olduğunu belirlediği zanlıyı, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının 2 apartman ve bir araca hırsızlık amacıyla girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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