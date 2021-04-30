Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
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Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı

Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı.

Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, D.E. yönetimindeki 01 AEM 482 plakalı otomobili durdurarak izin belgesi sordu.

Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücü D.E. ve yanındaki 4 kişinin izin belgesinin bulunmadığını belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılan D.E'nin ehliyetine el konuldu. Muayenesi de bulunmadığı belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran ve üstünde kimlik bulunmayan diğer 3 kişiye, kimlik tespitinin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden ceza kesildi.

Başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmaya çalışan Damla E. de Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis, gerçek kimlik numarasını tespit ettiği Damla E'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yaparak para cezası yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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