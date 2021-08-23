Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
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Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı

Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeni Adana adliye binası çevresinde kendilerine yer bulamayan arzuhalciler, vatandaşın dilekçe işlerini seyyar olarak veya iş yerine çevirdikleri minibüslerde yapıyor.

Yeni Adana adliye binası çevresinde kendilerine yer bulamayan arzuhalciler, vatandaşın dilekçe işlerini seyyar olarak veya iş yerine çevirdikleri minibüslerde yapıyor. Görüntü kirliliğine de neden olan arzuhalciler kendilerine yer gösterilmesini istiyor.

Tarihi Osmanlı'ya dayanan kaybolmakta olan mesleği sürdüren Adana Adliyesi önündeki arzuhalciler, kendilerine yer temin edilmesini bekliyor. Arzuhalciler, adliyenin yeni binasına taşınmasıyla kendilerine yer bulamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Bizler bu mesleğin kaybolmasını istemiyoruz"

Yıllardır arzuhalcilik mesleğiyle uğraştıklarını ifade eden arzuhalci Mehmet Kaya, "Kaybolmakta olan bir mesleği temsil ediyoruz. Yetkililere seslenmek istiyoruz, lütfen bizlere yardımcı olun. Yıllardır yeni adliye civarında bizlere bir yer yapılması için başvurularımız oldu ama bir sonuç alamadık. Biz bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz. Bizler bu mesleğin kaybolmasını istemiyoruz. Eski adliye civarında bir kısmımızın işyeri vardı olmayanlarda yine seyyar olarak bu işi yapıyordu. Adliye buraya taşınınca işyerlerimizi kapatıp buraya geldik ancak burada imkanlarımız yok. Şu an araçlarımızda akü desteğiyle, bilgisayar ve daktilo ile bu işi yapmaya çalışıyoruz ancak hava çok sıcak, kışın yağmur olduğunda bu işi yapmakta çok zorlanırız" dedi.

"Daha saygın ve medeni şekilde işimizi yapabileceğimiz bir ortam istiyoruz"

Kaya, adliye önünde görüntü kirliliğini oluştuğunu da kaydederek, "Biz de görüntü kirliliği istemiyoruz. Yaptığımız iş yasaldır ve biz bu işin saygın bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Vergi levhası alınabilen ve resmi olarak yapılabilen bir meslektir. Ayrıca Osmanlı döneminden bugüne intikal etmiştir. Bu kültüre ve mirasa sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu rezilliğimizin ve olumsuzluğun son bulmasını istiyoruz. Daha saygın ve medeni şekilde işimizi yapabileceğimiz bir ortam istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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