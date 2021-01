Adana'da 713 müteahhitlik firmasından 141'i yetki belgesi aldı

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi Kanunu'nun getirilmesinin ardından kentte bulunan 713 müteahhitlik firmasından sadece 141 firmanın yetki belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Karslıoğlu, "Gözü açık arsa sahipleri yüzde 50 anlaşma ile daire sahibi oluyordu. Adam evinde çizgili pijamasıyla oturduğu yerden dairelere zam yapıyordu. Artık bu sisteme Devletimiz 'Dur' dedi" diye konuştu.

Ekim ayında TBMM'ye sunulan 'Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi Kanunu' oy çokluğuyla mecliste kabul edildi. Bu kapsamda Adana'da bulunan 713 firmadan sadece 141 firmaya 'Yetki Belgesi' verildi. Yetki belgesinin alınma şartları arasında ise, firmaların ekonomik ve mali yeterliliği, banka teminatları, teknik yeterlilikleri baz alındı.

Daha önceden 2 bin liraya şirket kurarak cebinde parası olan her meslek grubundan kişilerin kendilerini müteahhit olarak tanıttığını söyleyen Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda artık her önüne gelen kişilerin müteahhit olamayacağını söyledi.'ARSA SAHİBİ PİJAMASIYLA DİZİ İZLERKEN 50 DAİRE SAHİBİ OLUYORDU'Geçtiğimiz yıllarda arsa sahiplerinin, sözde müteahhitlerle yapılan anlaşmada yüzde 50 kat karşılığı arsa satışı yaparak anlaştığını söyleyen Karslıoğlu, "Arsa sahibi evinde çizgili pijamasıyla oturup dizi izlerken 50 daire sahibi oluyordu. Kalan diğer daireleri de müteahhit kar ederek satmak için fiyatı arttırarak satıyordu. Bu sisteme artık dur denildi" dedi.ADANA'DA 713 MÜTEAHHİT FİRMA SAYISI 141'E DÜŞTÜAdana'da 713 müteahhit firmasının bulunduğunu söyleyen Karslıoğlu, 'Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi Kanunu' yükümlülüğü, teknik personeli, banka teminatları gibi yeterliliği sağlamayanların yetki belgesi alamadığını söyledi. İleriki dönemlerde vatandaşların yarım kalan inşaatlar nedeniyle mağdur olmayacağını söyleyen Karslıoğlu, "Her proje, başladığı gibi bitecek" diye konuştu.'NOTERE GİDİLDİĞİNDE FİRMANIN YETKİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesindeki linkte müteahhitlerinin A sınıfından H sınıfına kadar sınıflandırıldığını söyleyen Karslıoğlu," Artık arsa sahibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıtlı olmayan müteahhitle anlaştığında, notere gittiklerinde sistemden bakıldığında, o müteahhittin yetki belgesi olmadığı ortaya çıkacak. Müteahhitler artık yüzde 50 kat karşılığı arsa sahibine daire vermek yerine, yüzde 20 kat karşılığıyla verecek ve kalan yüzde 80'lik kısımla yapıyı bitirecek. Bu durum vatandaşa olumlu yansıyacak. Müteahhit yaptığı apartmanda yüzde 80 hak sahibi olduğu için 300 bin liralık evi 600 bine satmayacak" ifadelerini kullandı.PİYASA ARTIŞINDAKİ EN BÜYÜK ETKEN 'ARSA SAHİPLERİ'

Piyasadaki ev fiyatlarındaki artış nedeninin müteahhitler olmadığını söyleyen Karslıoğlu,"Elinde 150-200 dairesi olan 20 den fazla arsa sahibi var. Bu kişiler arsalarına karşılık 50 daire sahip oldukları için, oturdukları yerden 'Bu ay kiraya zam yapayım, diğer ay ev fiyatını arttırayım' şeklinde tutum sergiledikleri için ev fiyatları arttı. Artık bundan sonra arsa sahipleri oturdukları yerden yüzde 50 ile ev sahibi olamayacaklar" dedi.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI