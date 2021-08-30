Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Atatürk Parkı'nda kutlandı. Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.

Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - ADANA

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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