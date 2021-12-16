Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamdilli Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.S'nin ifadesinde olayı birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği U.G. ve M.B. de ekiplerce yakalandı.

Şüpheliler ifadesinde, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden birçok hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Gözaltındaki 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet