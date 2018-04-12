Adana'da 25 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Adana'da yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildi.

Çalışmalar kapsamında İ.K'nin kullandığı Ceyhan'a seyir halindeki minibüs durduruldu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 25 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.K, adli makamlara sevk edildi. Minibüse el konularak 800 lira trafik cezası uygulandı.

Bu yılki denetimler

Öte yandan, bu yıl müdahale edilen 95 olayda, yol izin belgesi olmayan 202 Suriyeliye, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ikamet ettikleri yerlere gitmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Yol izin belgesi olmayan Suriyelileri taşıyan 57 kişi ve acenteye, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 132 bin 684 lira para cezası verildi.