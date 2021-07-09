Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 2. Geleneksel Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 2. Geleneksel Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Yumurtalık Kaymakamlığı koordinasyonunda Atatürk Caddesi Sahil Parkı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin ilk gününde bando dinletisi yapıldı.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, burada yaptığı konuşmada, Yumurtalık'ın tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yumurtalık'ın binlerce yıllık geçmişinin olduğunu belirten Vural, "Antik çağdan günümüze önemli ticari, tarihi, kültürel değerleri olan ilçeye sahibiz. Denizimiz, kumsalımız, doğal ve tarihi güzelliklerimizle ilçemiz deniz turizmi anlamında da bölgede önemli merkezlerden birisidir." diye konuştu.

Vural, Yumurtalık'ın alternatif sporlara da ev sahipliği yapacağını kaydederek, "Son yıllarda Haylazlı Sahili uçurtma sörfü ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Haylazlı Su Sporları Merkezimizin projesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Sahilimizde yapılacak kitesurf merkezimiz ilçemizi önemli bir çekim merkezi haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de ilçenin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin sayılı sahillerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Volkan Tarık Çay da ilçeyi Türkiye'nin cazibe ve turizm merkezi yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Festivalde, Yumurtalık Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu