Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 2. Geleneksel Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 2. Geleneksel Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Yumurtalık Kaymakamlığı koordinasyonunda Atatürk Caddesi Sahil Parkı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin ilk gününde bando dinletisi yapıldı.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, burada yaptığı konuşmada, Yumurtalık'ın tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yumurtalık'ın binlerce yıllık geçmişinin olduğunu belirten Vural, "Antik çağdan günümüze önemli ticari, tarihi, kültürel değerleri olan ilçeye sahibiz. Denizimiz, kumsalımız, doğal ve tarihi güzelliklerimizle ilçemiz deniz turizmi anlamında da bölgede önemli merkezlerden birisidir." diye konuştu.

Vural, Yumurtalık'ın alternatif sporlara da ev sahipliği yapacağını kaydederek, "Son yıllarda Haylazlı Sahili uçurtma sörfü ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Haylazlı Su Sporları Merkezimizin projesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Sahilimizde yapılacak kitesurf merkezimiz ilçemizi önemli bir çekim merkezi haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de ilçenin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin sayılı sahillerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Volkan Tarık Çay da ilçeyi Türkiye'nin cazibe ve turizm merkezi yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Festivalde, Yumurtalık Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı.

Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Salih Uçan Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 2. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 19:08:48. #1.14#

title